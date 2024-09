So sieht es aus Frisch renoviert: Restaurant „Zum Moselaner“ in Zewen öffnet wieder

Ein mit deutlichen Brandspuren versehener Fensterrahmen in der Küche ist das Einzige, das heute noch an das verheerende Feuer im April erinnert, als der Küchenbereich und große Teile des Gastraumes der urigen Gaststätte an der Mosel durch ein Feuer zerstört wurden. „Man kann sich gar nicht vorstellen, was so ein Feuer anrichtet“, sagt Inhaberin Annette Stamm. „Es hat eigentlich nur die Küche gebrannt. Doch dass der Rauch in allen Räumen zu hohen Schäden führte, war schon krass.“