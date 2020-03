Hinter dem Dom rumort es : Nach Missbrauchsskandal - Trierer Grüne wollen Bischof-Stein-Platz in Trier umbenennen

Der Bischof-Stein-Platz liegt hinter dem Dom und trägt seinen Namen erst seit 2011. Foto: roland morgen (rm.) - roland morgen (rm.)

Trier Mit den kürzlich bekannt gewordenen Dokumenten zur Rolle des früheren Bischofs im Missbrauchsskandal beschäftigt sich auch der Stadtrat. Die Grünen fordern die Umbenennung.

Neues Bodenpflaster, neue Bäume, neue Laternen, neue Adresse – als 2011 der Platz hinter dem Trierer Dom umgestaltet wurde, erhielt das Karree auch einen neuen Namen: Bischof-Stein-Platz, zu Ehren des Trierer Oberhirten von 1967 bis 1980. Welche Rolle der Bischof, der 1975 auch zum Trierer Ehrenbürger ernannt wurde, im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hatte, wird seit Anfang Februar neu diskutiert. Grund ist die Veröffentlichung bis dato kircheninterner Akten durch Thomas Schnitzler. Der Historiker, der seit Jahrzehnten den Missbrauchsskandal recherchiert und aufarbeitet, hatte die brisanten Dokumente bei einer Veranstaltung öffentlich gezeigt. Aus ihnen geht hervor, dass Bischof Stein einen wegen „Unzucht“ mit Minderjährigen beschuldigten Kaplan nach Bettingen in die Eifel versetzt hatte. Das Bistum hatte Schnitzler – selbst Opfer sexuellen Missbrauchs – zuvor Einsicht in die unter Verschluss gehaltenen Unterlagen gewährt (der TV berichtete mehrfach).

Die Schreiben hat Schnitzler inzwischen auch dem Trierer Stadtvorstand und mehreren Stadträten zukommen lassen. Für die Grünen ist nun klar: „Wir wollen, dass der Bischof-Stein-Platz umbenannt wird“, sagt Anja Reinermann-Matatko, grüne Fraktionschefin im Rat. Der Inhalt der Akten, die Schnitzler den Fraktionen habe zukommen lassen, reiche als Grund für die Umbenennung aus, betont Reinermann-Matatko.

Info Das sagen die anderen Fraktionen im Stadtrat Thorsten Wollscheid, Kreisparteivorsitzender CDU: „Wir werden die Stellungnahme der Verwaltung auf die Anfrage der Grünen abwarten und den Sachverhalt dann in der Fraktion thematisieren. Wir wissen, dass das Bistum um Aufklärung bemüht ist und erwarten, dass es zur inhaltlichen Bewertung mit der Stadt und dem Stadtrat ein Gespräch suchen wird.“ Christian Schenk, Fraktionsvorsitzender UBT: „Die Straßen- und Platzbezeichnungen sind den Ortsbeiräten vorbehalten. Daher sollte auch die Initiative vom Ortsbeirat Mitte-Gartenfeld ausgehen, und dieser sollte zunächst damit befasst werden, bevor der Stadtrat sich der Sache annimmt. Parallel sollte das Gespräch mit dem Bistum gesucht werden und Einvernehmen in dieser Angelegenheit hergestellt werden.“ Sven Teuber, Fraktions- und Kreisverbandsvorsitzender der SPD: „Grundsätzlich gilt es zunächst einmal zu betonen, dass die Würde der Betroffenen im Mittelpunkt stehen sollte und wir dieser weder durch Parteipolitik noch mangelnde Sachkenntnisse im Einzelnen gerecht werden können. Vor allem gilt weiterhin die Vorlage 200/2017, die klar regelt, dass der jeweils zuständige Ortsbeirat selbst entscheidet, ob ein Verfahren zur Benennung/Umbenennung eröffnet wird.“ Milena Mess, Linke-Mitglied im Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld: „Wir finden es unerträglich, dass Bischof Stein mit einem eigenen Platz im Herzen Triers geehrt wird und begrüßen eine Umbenennung. Auch wollen wir, dass Stein nicht länger Ehrenbürger bleibt. Beides gilt auch vor dem Hintergrund, dass die Aufarbeitung des Missbrauchs nach der Einschätzung von Initiativen wie Missbit und Eckiger Tisch bislang schleppend verläuft.“ Michael Frisch, AfD-Fraktions- und Kreisverbandsvorsitzender: „Die AfD-Fraktion möchte zunächst die Beantwortung der Anfrage durch den Stadtvorstand abwarten. Anschließend wird die Fraktion beraten und ihre Position dazu festlegen.“ Tobias Schneider, FDP-Fraktions- und Kreisverbandsvorsitzender: „Wir haben das Thema in der Fraktion noch nicht beraten. Wir wollen auch abwarten, wie der zuständige Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld sich dazu positioniert. Denn laut des festgelegten Verfahrens für mögliche Straßen- und Platzumbenennungen haben die jeweiligen Ortsbeiräte eine entscheidende Rolle.“

Vom Stadtvorstand fordern die Grünen in der Sitzung des Steuerungsausschusses am heutigen Donnerstag zunächst eine Stellungnahme. Ihren eigentlichen Antrag zur Umbenennung des Platzes wollen die Grünen anschließend auf einer breiten Basis gründen: „Wir wollen kirchennahe Organisationen und Bürger beteiligen, denn es ist uns wichtig, dass aus diesem sensiblen Thema kein Politikum wird, sondern es eine gesellschaftliche Entscheidung gibt.“

Die mögliche Umbenennung hatte Schnitzler selbst bereits im vergangenen Oktober bei der Stadtverwaltung angeregt. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) hatte damals abgelehnt. Umbenennungen von Straßen und Plätzen seien äußerst restriktiv zu handhaben und auf unabweisbare Fälle zu beschränken, begründete Ludwig seine Antwort. Die Grünen wollen nun wissen, ob sich nach Bekanntwerden der Schreiben an dieser Haltung etwas geändert habe.

Die Stadt wollte sich auf TV-Nachfrage vorab nicht zu der Sache äußern. Baudezernent Ludwig werde die Anfrage der Grünen in der Sitzung beantworten, erklärt Rathaus-Pressereferent Michael Schmitz.

Foto: TV/Schramm, Johannes

Wann das Bistum seinen eigenen Abschlussbericht zur Aufarbeitung der Missbrauchsfälle und der Frage nach der Rolle von Bischof Stein vorlegen wird, ist noch offen. Geplant sei, dass nach den laufenden Vorarbeiten die „diözesane Aufarbeitung in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnt“, erklärt Bistumssprecherin Judith Rupp auf TV-Nachfrage. Vor dem Ergebnis dieser Aufarbeitung sei es aus Sicht des Bistums zu früh, über eine Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes zu sprechen.

Allein im Bistum Trier wurden seit 1946 insgesamt 148 Priester wegen sexuellen Missbrauchs beschuldigt, viele Fälle davon stammen aus den 1960er Jahren – und damit aus der Zeit von Bischof Bernhard Stein. Im Juli 2019 hatte der aktuelle Trierer Bischof Stephan Ackermann bei einem Gespräch mit der Opfer­initiative Missbit noch erklärt, dass ihm „keine Anhaltspunkte für ein Mitverschulden Steins“ an dem Missbrauchsskandal bekannt seien.

Die geheimen Dokumente, die ein anderes Licht auf Stein werfen, liegen dem TV als Kopie vor. Es handelt es sich zum einen um das Schreiben eines Offizials an Bischof Stein vom 23. März 1968. Ein Offizial ist als bischöflicher Mitarbeiter in erste Linie zuständig für kirchliche Ehe-Auflösungsverfahren. Der Offizial berichtet in dem Schreiben über eine Frau, die sich an ihn gewandt und davon berichtet habe, dass ein damals in Trier-Kürenz zuständiger Kaplan an ihrem minderjährigen Sohn „wiederholt unzüchtige Handlungen vorgenommen hat“, „mindestens 15-mal“. Gegenüber einem Prälat habe der Kaplan zudem die Sache zugegeben.

„Eine Sühne für diese Verfehlungen ist bisher nicht erfolgt“, schreibt der Offizial weiter an Bischof Stein. Zusätzlich führt der Offizial in seinem Brief das deutsche Strafgesetzbuch an, nachdem – in der damaligen Version – „Geistliche, Lehrer und Erzieher, welche mit ihren minderjährigen Schülern oder Zöglingen“ Unzucht treiben, „mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren“ bestraft werden. „Es erscheint mit untragbar, dass die genannten Verfehlungen ungesühnt bleiben. Man denke an die äußerst peinlichen Vorfälle vor 30 Jahren!“, schließt der Offizial seinen Brief.