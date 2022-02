Zu einem Beinahe-Unfall ist es am Montag, 24. Januar, am Bahnübergang in der Kantstraße in Trier-Zewen gekommen. Ein Linienbus der Stadtwerke kam trotz Rotlicht erst kurz vor den Schienen zum Stehen, die Schranke blieb am Busdach hängen. Ein Güterzug fuhr laut Polizei nur wenige Zentimeter vor der Windschutzscheibe des Busses vorbei. Unser Foto zeigt nicht die Unfallszene, sondern wurde am Tag danach an der gleichen Stelle aufgenommen. Foto: Christiane Wolff