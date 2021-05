Altstadtfest-Termin 2022 : Nun wird’s wohl doch noch harmonisch

Trier Nach der umstrittenen Terminverkündung für das Altstadtfest 2022 sucht die TTM nun das Gespräch mit den Partnern. Die SPD sieht dennoch Grund zur Kritik.

Der Schreck saß tief. Als die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) in der vergangenen Woche per E-Mail an ihre Veranstaltungspartner einseitig verkündete, das Altstadtfest 2022 werde Anfang Juli stattfinden und nicht wie üblich am letzten Juni-Wochenende, setzte es heftige Reaktionen.