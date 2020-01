Nach Raub an der Araltankstelle in Trier - Keine Bewährung für 19-jährigen Täter

Trier Für den Raub an der Araltankstelle in der Ostallee im August 2019 hat das Landgericht Trier einen 19-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.

Dieser gesteht, am 6. August 2019, nachts um 1.50 Uhr an der Araltankstelle in Trier-Ost einen Mann um eine Zigarette angeschnorrt zu haben. Als der 28-Jährige sich weigert, zückt der alkoholisierte Jugendliche sein Schweizer Taschenmesser und bedroht ihn damit. Anschließend reißt er seinem Opfer dessen Zigarette aus dem Mund, stiehlt ihm zwei Flaschen eines Biermixgetränkes und flüchtet. Der Bestohlene rennt hinterher. Auf der Flucht wirft der Angeklagte das Messer unter ein Auto und eine der Flaschen seinem Verfolger an den Kopf, ohne ihn jedoch zu treffen.