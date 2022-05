Justiz : Fünf Jahre wegen Beihilfe zu schwerem Raub auf Trierer Juweliergeschäft: Warum das Gericht den Angeklagten nicht als Chef der Bande sieht

Der Vorsitzende Richter am Landgericht in Trier sieht keine Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte „Chef“ der Räuber sei. Foto: TV/Verona Kerl

Trier Fünf Jahre nach dem Überfall auf einen Juwelier in der Brotstraße stand heute der mutmaßliche Bandenchef in Trier vor Gericht. Doch war er das wirklich? Was die Zeugen gesagt haben und wie das Gericht geurteilt hat.