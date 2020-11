Corona-Pandemie : Nach Schließung Markusberg: Stadt bereitet Corona-Testzentrum vor

Trier Die Stadt Trier bereitet präventiv eine erneute Öffnung eines Corona-Testzentrums im Messepark vor, um für die Menschen in Trier ab Mitte November auch am Wochenende während der Schließung der Arztpraxen eine zusätzliche Anlaufstelle für Menschen mit Erkältungssymptomen anbieten zu können. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Das Vorhaben sei am Donnerstagabend im „Corona-Stab Stadt Trier“ intensiv beraten worden. Vor wenigen Tagen ist das Testzentrum auf dem Markusberg geschlossen worden und daher gibt es im Augenblick kein zusätzliches Angebot am Wochenende. Damit sei dann die Stadt Trier dafür gewappnet, um situativ agieren zu können. Unter der Woche sind die Test-Angebote derzeit durch zahlreiche mitwirkende Hausärzte abgedeckt, so die Experteneinschätzung aus dem medizinischen Bereich.