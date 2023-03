Video und Fotos veröffentlicht : Kripo Trier fahndet mit diesem kurzen Clip nach Brutalo-Radler

Trier Zwei Wochen nachdem ein Radfahrer einen Fußgänger in der Trierer Fußgängerzone mit einem Pflasterstein schwer verletzt hat, veröffentlicht die Polizei ein Video des mutmaßlichen Täters. Was darauf zu sehen ist.

Mit diesem Filmschnipsel fahndet die Kriminalpolizei Trier nach einem derzeit unbekannten Radfahrer, der mehrere Menschen in Trier attackiert haben soll. Die Aufnahme ist – das bestätigt Polizeisprecher Uwe Konz auf Volksfreund-Anfrage, ohne den genauen Standort der Kamera zu nennen – in der Nähe des Tatorts der ersten Attacke in der Nacht zum 15. Februar entstanden. Der schemenhaft zu erkennende Radler soll an diesem Abend einem 20-Jährigen, der zu Fuß in der Brotstraße unterwegs war, von hinten einen Pflasterstein auf den Kopf geschlagen haben. Der junge Mann wurde bei der Attacke sehr schwer verletzt. Der Radfahrer flüchtete in Richtung des Viehmarkts. Die Polizei ermittelt seitdem wegen eines versuchten Tötungsdelikts. So hat die Staatsanwaltschaft die Attacke eingestuft.