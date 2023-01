Politische Reaktion nach Veröffentlichung der Missbrauchsstudie : Einstimmige Entscheidung: Bischof Bernhard Stein soll kein Trierer Ehrenbürger mehr sein

Bernhard Stein war Bischof im Bistum Trierer von 1967 bis 1981, das Foto aus dem Volksfreund-Archiv stammt aus dem Jahr 1969. Foto: Josef Tietzen

Trier Betroffenheit im Trierer Rathaussaal: Die Studie darüber, in welchem Umfang der Trierer Ex-Bischof Stein Missbrauchstaten von Geistlichen an Schutzbefohlenen gedeckt hat, war Thema im städtischen Hauptausschuss. Das Gremium stimmte einmütig dafür, Stein alle städtischen Würdigungen abzuerkennen – nur die AfD enthielt sich.

Bernhard Stein, Trierer Bischof von 1967 bis 1981, die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen und dem nach ihm benannten Platz einen anderen Namen zu geben, war auf Initiative der Grünen schon häufiger Thema im Trierer Stadtrat. Die Mehrheit des Gremiums bestand aber darauf, diese Entscheidung nicht aufgrund der bis dato bereits vorliegenden Erkenntnisse des Trierer Historikers Thomas Schnitzler und der Opfervereinigung MissBiT zu treffen. Stattdessen sollte eine unabhängige Studie abgewartet werden.

Die damit betraute Forschergruppe der Universität Trier hatte ihren Zwischenbericht Mitte Dezember vorgelegt. Lena Haase, promovierte Historikerin und Hauptautorin der Studie, fasste in der Sitzung des städtischen Hauptausschusses am Donnerstagabend die Ergebnisse zusammen.

Knapp 500 Akten und etliche Gespräche mit Zeitzeugen aus der Amtszeit von Bischof Stein wurden ausgewertet. Die Quellen belegten 305 von Missbrauch betroffene Menschen – die überwiegende Zahl davon männlich – und 81 Täter. 17 dieser Täter seien den damals Verantwortlichen im Bistum Trier bekannt gewesen. Die Taten erfolgten an Messdienern in Sakristeien oder den Wohnungen von Pfarrern und Kaplänen. Priester nutzten „Situationen quasifamiliärer Nähe, um sich ihren Opfern sexuell zu nähern. Ein dritter typischer Gefahrenort waren Ferienlager und Freizeitheime“, heißt es in der Studie.

Die Bistumsleitung meldete die ihnen bekannten Täter und Fälle allerdings weder der Staatsanwaltschaft, noch wandte sie das geltende Kirchenrecht an, das bei sexuellem Missbrauch unter anderem Suspendierung vorsieht. Stattdessen wurden Täter zum Beispiel in andere Gemeinden versetzt – wo sie wieder Kinder missbrauchten. Die letzte Entscheidungsgewalt darüber habe beim Bischof selbst gelegen. Die Staatsanwaltschaft zu informieren, hätte „das Bistum unter Stein“ vermieden – um einen Skandal zu vermeiden. Auch bei der „Sanktionspflicht sieht die Bilanz von Stein bescheiden aus“, heißt es in der Studie. Stein hätte weder seine Verantwortung wahrgenommen, weitere Missbrauchsfälle zu verhindern, noch, sich ausreichend um die Opfer zu kümmern.

Gerhard Robbers, Professor für Kirchenrecht und rheinland-pfälzischer Justizminister von 2014 bis 2016, ist Leiter der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs (UKA) im Verantwortungsbereich des Bistums Trier. In der Ausschusssitzung am Donnerstag betonte er, dass die von der UKA unabhängige Studie der Universität Trier die bis dato vorliegenden Erkenntnisse nicht nur bestätige, sondern eine „deutlich erhöhte Fallzahlen“ nachweise. Die Analyse offenbare ein „systematisches und planmäßiges, den mutmaßlichen Täter schützendes Vorgehen durch den Führungskreis des Bistums“. Die Perspektiven der Betroffenen seien dagegen „nicht hinreichend bedacht“ worden.

Den Mitgliedern des städtischen Ausschusses war die Betroffenheit deutlich anzumerken. Grünen-Sprecher Richard Leuckefeld, dessen Fraktion schon vor einem Jahr beantragt hatte, dass Bischof Stein die städtischen Würdigungen aberkannt werden müssen, betonte, dass die unabhängige Studie ein „noch erschreckenderes“ Bild ergeben habe.

Rainer Lehnart, SPD, erklärte, dass nun klar sei, dass Bischof Stein sich „mitschuldig“ gemacht habe und den hohen Ansprüchen für die Ehrenbürgerwürde der Stadt und als Namensgeber eines Platzes nicht genüge.

Info Wie soll der Bischof-Stein-Platz künftig heißen? Das Vorschlagsrecht für einen neuen Namen für den hinter dem Trierer Dom gelegenen Bischof-Stein-Platz liegt beim Ortsbeirat Trier-Mitte/Gartenfeld. Und der hat Übung in dieser Sache: Als der Stadtrat im Juni 2020 beschloss, dass die Hindenburgstraße umbenannt werden soll, initiierte der Ortsbeirat eine groß angelegte Suche nach dem neuen Namen: Alle Bürger konnten Vorschläge einreichen, Runde um Runde reduzierte sich die Zahl der Favoriten – bis im September 2021 schließlich das Los auf Gerty-Spies-Straße fiel. Ob man bei der Suche nach einem neuen Namen für den Bischof-Stein-Platz ein ähnlich aufwendiges Verfahren nutzt oder die Namensauswahl verkürze, stehe noch nicht fest, erklärte Ortsvorsteher Michael Düro am Donnerstagabend auf Volksfreund-Nachfrage.

Sie selbst habe nicht nur Bischof Stein persönlich gekannt, sagte CDU-Sprecherin Jutta Albrecht, sondern auch eins der Missbrauchsopfer, eine Klassenkameradin. „Es ist schrecklich, wenn man hört, wie diese Opfer von ihrem Leben erzählen – wie es verlaufen ist, und wie es ohne den Missbrauch hätte verlaufen können“, sagte Albrecht sichtlich bewegt. „Es hat etwas Tragisches, dass wir Stein nun mit der Aberkennung der Ehrenbürgerwürde auf die selbe Stufe wie Hitler stellen“, sagte die studierte Historikerin. Hitler war 2010 die Trierer Ehrenbürgerwürde formal aberkannt worden.