Blaulicht : Nach vier Fällen am Donnerstagabend: Polizei nimmt Taschendieb fest

Symbolbild. Foto: TV/Friedemann Vetter

Trier Binnen einer Stunde gingen am Donnerstagabend vier Meldungen über Taschendiebstähle in Trier-Nord ein. Die Polizei nahm wenig später einen jungen Mann am Hauptbahnhof fest.

Die Geschädigten hatten sich nacheinander ab etwa 22.30 Uhr gemeldet, teilt die Polizei Trier mit. Die Täterbeschreibungen glichen sich: Die Geschädigten beschrieben jeweils einen dunkel gekleideten, südländisch aussehenden Mann von sehr schmaler Statur und einem geschätzten Alter von Anfang zwanzig Jahren.

Eins der Opfer hatte die Tat in der Herzogenbuscher Straße unmittelbar bemerkt und den Taschendieb zu stellen und festzuhalten versucht. Erst versuchte der mutmaßliche Täter, sich in einen Stadtbus zu flüchten, dann entkam er zu Fuß.

Aufgrund einer guten Personenbeschreibung und Hinweisen auf die Fluchtrichtung gelang es einer Zivilstreife der Kriminalpolizei Trier, den mutmaßlichen Täter in der Nähe des Trierer Hauptbahnhofs aufzuspüren.

Gemeinsam mit einer Streife der Bundespolizei überprüfte ein Streifenteam der PI Trier den 24-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen am Bahnhof. Das Diebesgut aus den zuvor gemeldeten Taten hatte er noch bei sich. Zeugen identifizierten den Mann.

Er wurde festgenommen und am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt. Der Richter erließ Haftbefehl, der 24-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht.

Ob der Tatverdächte für weitere Trick- und Taschendiebstähle aus der vergangenen Woche verantwortlich ist – die Polizei hatte noch am Donnerstagmittag per Pressemitteilung vor einer Häufung solcher Straftaten in Trier gewarnt – wird geprüft.

#PolizeiTrier fasst Trick- und Taschendieb nach vier Taten aufgrund eines guten Zeugenhinweises. PI #Trier, Kripo, #Bundespolizei und Zeugen arbeiten Hand in Hand für den Fahndungserfolg! Täter in Haft! So soll es sein - Danke für die Unterstützung! https://t.co/gXJGHFMgzT pic.twitter.com/etXHvI3M84 — Polizei Trier (@PolizeiTrier) 28. Juni 2019