Nach Wasserrohrbruch am Schulzentrum Trier-Ehrang : Moseltal Realschule ab Donnerstag wieder auf

Foto: Berufsfeuerwehr Trier

Trier An der Moseltal Realschule plus soll am Donnerstag wieder der Präsenzunterricht vor Ort beginnen. Nach einem Rohrbruch am Ostersamstag hatte es in der Schule kein Wasser gegeben.

Am heutigen Dienstag finde bereits ein erster „Probelauf“ an der Realschule plus am Mäusheckerweg in Trier-Ehrang statt, teilte Schulleiterin Marita Wenz mit. Die Trinkwasserversorgung sei mittlerweile soweit wieder hergestellt und auch der Abfluss des Abwassers funktioniere wieder. Nach dem Rohrbruch fiel der Präsenzunterricht an der Schule zunächst aus. Das Wasser hatte in einem Technikraum des Schulzentrums bis zur Decke gestanden. In dem Technikraum befand sich der Stromhauptverteiler des Schulzentrums.

„Am Donnerstag, 15. April, beginnt dann wieder der Wechselunterricht vor Ort“, erklärt die Schulleiterin.