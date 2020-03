Trier Von den bunten Aktionen beim Weltfrauentag auf dem Kornmarkt sind ärgerliche Hinterlassenschaften geblieben. Die laut Polizei allerdings abwaschbar sind.

„Wir sind genauso scheiße wie ihr“, heißt ein Song des Frauen-Comedy-Duos Suchtpotenzial anlässlich des diesjährigen Weltfrauentages. Der Titel passt wie die Faust aufs Auge auf das, was am Sonntag in Trier rund um den Aktionstag auf dem Kornmarkt passiert ist: Mehr als 50 Schmierereien mit feministischen Inhalten prangen an Hauswänden und auf dem Straßenpflaster.

Etwa zehn Schriftzüge findet man alleine auf einem Rundgang vom Kornmarkt über Hauptmarkt, Domfreihof, Bischof-Stein-Platz, Konstantinstraße und Hosenstraße bis zum Viehmarktplatz. „Streichel deine Klitoris“, steht an der Fassade der Hypo-Vereinsbank in der Fleischstraße. An eine Hauswand in der Brotstraße ist das Frauensymbol inklusive großem A, das wohl für Anarchismus stehen soll, gesprüht. Etwa einen Meter hoch ist die pinke Schmiererei. „Viva la Vulva“ – es lebe die Vulva“ – ist wenige Meter weiter auf dem Straßenpflaster zu lesen. „Bildet Banden“ empfehlen die unbekannten Sprüher*innen direkt an zwei Örtlichkeiten: Den Sitzstufen unter der großen Zeder am Kornmarkt und am Bischof-Stein-Platz. Und am Anfang der Palaststraße steht auf einer gelben Hauswand „Riots not Diets“, was in etwa „Aufstände statt Diäten“ heißt. Welche Narrenhände Asphalt und Hauswände beschmiert haben, ist bis dato unbekannt. Die Polizei ermittelt.