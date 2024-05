Neue Ideen „Bringt Klappstühle mit“: Wochenmarkt-Ärger bewegt Triererinnen und Trierer

Der Ärger und die Wut, sie waren den Marktkaufleuten des Trierer Wochenmarkts deutlich anzumerken: Im Volksfreund-Artikel „Es brodelt auf dem Trierer Wochenmarkt“ vom vergangenen Wochenende ließen gleich mehrere Standbetreiber ordentlich Dampf ab gegenüber der Stadt. Einer der Aufreger: Der Ausfall des Wochenmarktes am 28. Juni. „Das ärgert uns massiv – wie kann es sein, dass die Stadt uns keine Alternative anbietet? Wir hätten uns doch zum Beispiel mit den Ständen am Viehmarkt entlang in die Fußgängerzone stellen können“, schimpfte zum Beispiel Dehran Sakir, der mit seinem Feinkostwagen dienstags und freitags aus der Nähe von Koblenz nach Trier kommt.