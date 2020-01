Dorfgemeinschaft : Nachbarschaftshilfe wird in Gusterath groß geschrieben

Gusterath Zehn Jahre Nachbarschaftshilfe lassen die Gusterather am Montag, 27. Januar, um 16 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Gusterath Revue passieren. Insgesamt wurden knapp 300 Dienste geleistet – am häufigsten (60 Prozent) wurden Fahrdienste von den Einwohnern nachgefragt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Wer sich über die Ziele der Gruppe informieren, mitarbeiten oder neue Ideen einbringen möchte, ist stets willkommen. Die Aktion lebendiges Gusterath bietet verschiedene Hilfen an: etwa Fahrdienste zum Einkauf oder zum Arzt (auch mit Begleitung); Hilfe beim Transport von Möbeln oder sonstige Unterstützung.