Stadtentwicklung : Das Schlüsselprojekt für die Smart-City

Die Dimension des neuen Energie- und Technologieparks am Grüneberg in Trier-Kürenz (oberhalb der Bahnlinie) wird aus der Vogelperspektive besonders gut deutlich. Foto: Portaflug Trier

Trier In Trier entsteht eines der innovativsten Gewerbegebiete Deutschlands: Der CO2-neutrale Energie- und Technologiepark der Stadtwerke Trier. Auch drei Ämter der Stadt und die Werkstädten des Theaters werden einziehen. Das SWT-Hochleistungsrechenzentrum läuft bereits.

Was haben der Bunker in Traben-Trarbach und das neue Rechenzentrum am Grüneberg in Trier-Kürenz gemeinsam? In beiden Anlagen werden mit modernster Technik Millionen Daten verwaltet. Doch während den mutmaßlich hoch kriminellen Darknet-Machenschaften in dem Berg an der Mittelmosel buchstäblich der Strom abgedreht wurde, starten die Stadtwerke Trier (SWT) in ihrem neuen Energie- und Technikpark (ETP) erst richtig durch.

Zwölf Jahre lang hatten die SWT mit einem kleineren Rechenzentrum nahe dem Stadtzentrum Erfahrungen gesammelt. Jetzt ist alles größer und noch effizienter. „Wir wollen am neuen Standort für alle Normen gerüstet sein, die kommen werden“, sagt Patrick Braun. Der Geschäftsführer der SWT-Datacenter GmbH ist von dem Technik-Prunkstück in einer der Hallen der ehemaligen Papierfabrik Ehm begeistert. Zwar ist trotz der innovativen Verdunstungskühlung der Energieverbrauch der derzeit 48 belegten raumhohen Rechenschränken enorm. Platz auf 530 Quadratmeter Serverraumfläche ist für 80 solcher XL-Schränke. Dank Solarenergie von den riesigen Dachflächen und dem Strom aus dem Blockkraftwerk der nahen Kläranlage arbeitet das Rechenzentrum aber CO 2 -neutral. Sicherheitsstandards und Datenleitung über zwei firmeneigene Glasfaserstränge mit einer Kapazität von jeweils 40 GigaBit pro Sekunde erfüllen höchste Ansprüche der Kunden, zu denen neben der Stadt Trier das Klinikum Mutterhaus und als Gesellschafter auch der Städte- und Gemeindebund Rheinland-Pfalz zählen.

Info Daten und Fakten: Energie- und Technikpark Der Energie- und Technikpark der Stadtwerke Trier (SWT) erstreckt sich auf der Fläche der ehemaligen Papierfabrik Ehm am Grüneberg in Trier-Kürenz auf einer Fläche von insgesamt 45 000 Quadratmetern. 15 bis 20 Millionen Euro werden dort investiert. Es entsteht einer gemeinsam genutzter Betriebshof für Stadt und Stadtwerke. Insgesamt 450 Menschen werden dort arbeiten. Eine der Hallen wird die neuen Werkstätten des Stadttheaters beherbergen. In einer anderen Halle ziehen das Amt Stadtgrün, das Tiefbauamt und das Amt für Straßenreinigung ein. Das CO 2 -neutrale SWT-Rechenzentrum mit 539 Quadratmetern Serverraumfläche ist bereits in Betrieb. Das gesamte Gewerbegebiet deckt seinen Strombedarf aus Solarenergie und dem Strom, der in der benachbarten Hauptkläranlage der Stadt Trier produziert wird. Der Aus- und Umbau der Gebäude erfolgt nach dem Cradle to Cradle-Prinzip. Jedes verbaute Material kann wiederverwertet werden. Für dieses Konzept ist der Energie- udn Technologiepark Trier als nachhaltiges Gewerbegebiet zertifiziert und mehrfach ausgezeichnet worden. Fertig sein soll das komplette Areal im Jahr 2022.

Doch hinter dem neuen Rechenzentrum steckt mehr als die Jagd nach Bestleistungen, wie SWT-Vorstand Arndt Müller verrät: „Wir haben eine klare Strategie: Trier soll die älteste Smart City werden. Deshalb wollen wir die Daten, die wir über die verschiedenen Netze generieren, sicher ablegen. Nicht in einer Cloud oder im World Wide Web, sondern in unserem eigenen, stark gesicherten Rechenzentrum.“

Auf dem 4,5 Hektar großen Gelände des neuen Gewerbegebiets am Grüneberg passiert aber noch viel mehr als schnelle Datenverarbeitung. Kern des Nutzungskonzepts dort ist der gemeinsame Betriebshof von Stadtwerken, Straßenreinigung, Tiefbauamt und dem Amt Stadtgrün. Synergien zählen und zahlen sich aus. So sollen zum Beispiel Großgeräte gemeinsam genutzt werden. Auch die Werkstätten des Stadttheaters, die Anfang 2021 in eine der riesigen Hallen einziehen, werden davon profitieren.

Im Oktober sollen die neuen Büros für die ersten 70 Mitarbeiter fertig sein. Am Ende werden 450 Frauen und Männer (250 Stadtverwaltung; 200 Stadtwerke) im ETP arbeiten. Wie angenehm das sein wird, zeigt schon jetzt ein Besuch in der Halle C2, wo die Büroräume aus Holzmodulen bereits eingebaut sind. „Die Bäume dafür sind im Wald bei Reinsfeld gefällt worden“, sagt SWT-Architekt Christian Reinert, der gemeinsam mit Eric Ruschel, Projektleiter der Stadt Trier, den Umbau des Geländes zu einem der innovativsten Gewerbegebiete Deutschlands koordiniert. „Hier geschieht alles aus regionaler Wertschöpfung.“

Dank 6000 Quadratmetern Photovoltaik-Fläche auf den Hallendächern sowie Strom und Wärme aus der benachbarten Kläranlage soll zudem der möglichst geringe Energieverbrauch auf dem Gelände komplett gedeckt werden. Dafür wurden alle Leitungen auf dem Areal erneuert. „Hier ist nur noch wenig Erde unter den Wegen und Straßen“, scherzt Reinert. In den Kellern unter den Hallen soll in Zukunft auch der komplett elektrifizierte SWT-Fuhrpark geladen werden.

Eines der Herzstücke des neuen Energie- und Technologieparks ist das SWT-Rechenzentrum. Geschäftsführer Patrick Braun (links) zeigt SWT-Vorstand Arndt Müller und Oberbürgermeister Wolfram Leibe (rechts) den Hochsicherheitsbereich. Foto: Rainer Neubert

An der Fassade einer der Hallen ist zu sehen, wie sie in Zukunft aussehen wird, mit Balkons und viel Glas. Foto: Rainer Neubert