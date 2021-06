Klimaschutz : In Bolivien und Deutschland gemeinsam für Klimaschutz

Trier/Sucre Die Katholische Jugend vernetzt Projekte und Gruppen zum Thema Schöpfung und Nachhaltigkeit.

Seit Jahrzehnten sind deutsche und bolivianische junge Leute durch die Bolivienpartnerschaft des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Trier verbunden. Nun wollen sie sich noch stärker als bisher vernetzen und austauschen, um das große Zukunftsthema Klimagerechtigkeit anzugehen. Die Corona-Pandemie verhinderte eine für 2020 geplante Begegnungsreise, so dass die Verantwortlichen stattdessen eine dreiteilige virtuelle Reihe unter dem Titel „Pachamama – unsere Erde ist uns heilig“ initiierten. Jeweils bis zu 70 Teilnehmende informierten sich, diskutierten, wurden kreativ und planten gemeinsam konkrete Projekte. „Beim Thema Klimagerechtigkeit geht es ja auch um die Frage, ob es gute Alternativen zu Flugreisen gibt und wie man sie im Zweifelsfall kompensieren kann“, sagt Evelyn Zimmer, Bolivienreferentin beim BDKJ. „Uns hat der Erfolg unserer virtuellen Reihe gezeigt, dass wir so auf einen Schlag viel mehr Menschen erreichen und zusammenbringen können.“

Umweltpädagoge Michael Geisler nahm die Teilnehmenden mit auf eine Klimaexpedition anhand von Satellitenbildern, die schmelzende Gletscher in den Alpen und Anden bis hin zu Brand­rodungen und landwirtschaftlicher Umnutzung des Regenwalds zeigten. Stefan Rostock von „Germanwatch“ ging auf den CO 2 -Ausstoß pro Kopf im Ländervergleich ein und auf das Gleichgewicht ökologischer und sozialer Elemente. Den Seminarteil zur Bewertung der Klimakrise aus christlicher Sicht bereiteten vor allem die bolivianischen Partner vor. Es referierten Bischof Eugenio Coter, der eng mit indigenen Kulturen zusammenarbeitet, und Padre Sergio Montes, Direktor eines kirchlichen Nachrichtenportals.