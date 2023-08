Tod mit 95 Jahren Ein Forscherleben für St. Maximin - Ein Nachruf auf Adolf Neyses

Adolf Neyses, ein echter „Trierer Jung“, wurde am 26. Mai 1928 in St. Irminen geboren und wuchs im Aveler Tal in Kürenz auf. Nach der Ausbildung zum Bauingenieur trat er 1950 in den Dienst des Rheinischen Landesmuseums, wo er 40 Jahre lang unter vier Direktoren (Eiden, Reusch, Schindler, Cüppers) arbeitete – zunächst als Ausgrabungsfacharbeiter, dann als Inspektor. Ländliche Siedlungsstrukturen, Wasserversorgung, Mühlenwesen, antiker Weinbau, Monumentalbauten des römischen Trier, – auf vielen historischen Gebieten war Neyses zu Hause, er grub, forschte und publizierte. Seine herausragenden Eigenschaften: große fachliche Kenntnis, Beobachtungsgabe, technisches Wissen, sorgfältige Arbeitsweise