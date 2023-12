Best of 2023 Ludger Kern: Von einem, dem nicht viel Zeit blieb

Mut: Es gibt ihn in so vielen Facetten. Übermut ist eine davon. Lebensmut eine andere. Übermut kann ein Leben zerstören, Lebensmut kann ein zerstörtes Leben wieder aufbauen, zumindest dabei helfen, in Ruinen weiterzumachen, sich einzurichten, sich abzufinden, niemals aufzugeben. Mut kann Fluch, Mut kann Segen, Mut kann beides sein – in einem Leben, für einen Menschen.