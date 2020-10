Veranstaltung : Interaktives Gruselspektakel zu Halloween

Trier Die Nacht der Heiligen ist ein interaktives Gruselspektakel zu Allerheiligen (Halloween), das am Samstag, 31. Oktober, in der Herz-Jesu-Kirche in Trier (Ecke Friedrich-Wilhelm-Straße/Nikolausstraße) zu erleben sein wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Besucher schlüpft dabei in die Rolle eines Gottesdienstbesuchers, der auf einmal in ein mysteriösen Abenteuer gerät. Die Heiligen erstehen zum Leben auf und fordern das Publikum auf, einen geheimen Gegenstand zu finden. Irgendjemand hat diesen vor Jahren in der Kirche versteckt und er ist so gefährlich, dass selbst der Teufel sich davor fürchtet.

Neben theatralem Anspiel und sphärisch musikalischen Klängen ist die Nacht der Heiligen ein Theaterstück, das sich am Format eines Escape Rooms und der Trierer Horrornacht orientiert.

Das Ensemble entstand im Rahmen des Projektes des Bistums Trier „Initiative Kulturelle Diakonie im Trier Süden“ und wird von Regisseur Marc-Bernhard Gleißner geleitet.

Es gibt vier Aufführungen am gleichen Abend um 19.30 Uhr, 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr. Die Aufführungen dauern jeweils etwa 55 Minuten.