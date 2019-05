Kirche : Nachts beten und Musik hören

Trier Nightfever gibt es wieder am Samstag, 25. Mai, in St. Gangolf am Trierer Hauptmarkt. Die Kirche im Kerzenlicht schafft bei Livemusik eine besondere Atmosphäre, die zu Gebet und Meditation einlädt. Beginn ist um 18 Uhr mit der Eucharistiefeier; daran schließt sich die Gebetsnacht an, die um Mitternacht mit dem Nachtgebet schließt.