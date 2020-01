Fastnacht : Nadine I. und Jochen I. regieren in Kell am See

Unter dem Motto „Zurück in die 80iger und 90iger Jahre des letzten Jahrhunderts“ stehen Nadine I. von Biwisch und Jochen I. aus dem Nahetal an der Spitze der diesjährigen närrischen Bewegung. Foto: KC Callida

Kell am See (red) Der KC Callida Kell am See veranstaltet seine Prinzenproklamation seit Jahren drei Wochen vor Fastnacht. Alle Vorbereitungen dazu sind streng geheim. Um 15.11 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet.

Das Prinzenpaar erschien auf der Bühne. Unter dem Motto „Zurück in die 80er und 90er Jahre des letzten Jahrhunderts“ stehen Nadine I. von Biwisch und Jochen I. aus dem Nahetal an der Spitze der diesjährigen närrischen Bewegung.