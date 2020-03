Mutmacher: Nähen gegen das Virus

Info

Hilft ein Mundschutz? Wie zuverlässig sind selbstgenähte Masken? Zu diesen Fragen hat sich der Berliner Virologe Professor Christian Drosten diese Woche in seinem täglichen Podcast „Corona-Update“ geäußert, den der NDR ausstrahlt. Sich selbst könne man in der Öffentlichkeit mit einer Maske nicht schützen, sagt der Professor. Mit Blick auf andere mache ein Mundschutz aber durchaus Sinn: „Wenn ich niese, dann verteile ich kleinste Tröpfchen. Und wenn ich ein Stück Tuch vor dem Mund habe, werden diese großen Tröpfchen abgefangen. Das ist natürlich gut“, sagt Drosten. Niemand wisse, ob er nicht am nächsten Tag Symptome habe und deshalb heute bereits ansteckend sei. Das Tragen einer Maske habe zudem einen bewusstseinsbildenden Effekt: „Wer draußen eine Maske trägt, der wird diese Maske nicht vom Gesicht nehmen, um dann bei einer Corona-Party einen Schluck aus der Bierflasche zu nehmen.“ Wenn nun aber jeder eine Maske tragen wolle, gehe das zulasten der ohnehin knappen Bestände für medizinisches Personal. Das Nähen von Schutzmasken hält Drosten deshalb für eine gute Lösung. Man solle in der Öffentlichkeit Masken tragen, wie man sie im Krankenhaus nicht tragen würde, sagt er: „Entweder eine, die man sich selber bastelt oder eine, die vielleicht aus Stoff geschneidert ist, die im Krankenhaus nicht zertifiziert wäre. Aber für den genannten Effekt ist es vollkommen ausreichend, wenn man eine Stoffmaske trägt.“

Den Podcast „Coronavirus-Update“ mit Professor Drosten gibt es täglich unter https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html ⇥(ik)