Besuch : Nagaoka war das Ziel einer Trierer Delegation um OB Leibe

Eine Trierer Fernost-Delegation um OB Wolfram Leibe hat die japanische Partnerstadt Nagaoka besucht.

Trotz einer IT-Panne am Frankfurter Flughafen am Tag der Abreise startete die Delegation sicher und gut vorbereitet. Nach der Ankunft in Tokio fuhren die Gäste weiter in die japanische Partnerstadt Nagaoka. Dort wartete auf sie ein auf alle Themen abgestimmtes Programm. OB Leibe konnte sich bei unterschiedlichen Treffen mit seinem Amtskollegen Tatsunobu Isoda austauschen und neue Ideen für den partnerschaftlichen Austausch besprechen. Eine Idee ist der Verwaltungsaustausch beider Städte, der in den nächsten Jahren konkretisiert werden soll. Der stellvertretende Chef der Trierer Berufsfeuerwehr, Dr. Andreas Palzer, traf sich mit der Feuerwehr Nagaoka und der Zentrale des städtischen Krisenmanagements von Nagaoka. Bei Vorträgen, Fragerunden und Führungen erhielt er viele hilfreiche Informationen. Besonders wichtig für die Arbeit in Trier waren die Themen Schulung der Bevölkerung für den Katastrophenfall, Gefahrenkarten – hier wird nach Stadtteilen aufgeschlüsselt welche potenziellen Naturgefahren bestehen – aber auch der Austausch zur allgemeinen Arbeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Beide Seiten vereinbarten, den Austausch auch zukünftig zu intensivieren, da es viele Themen gibt, bei denen man voneinander lernen und profitieren kann.