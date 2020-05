Corona-Krise : Nagelstudios sind geschlossen – kosmetische Fußpflege ist wieder erlaubt

Edith Lücke hofft, dass nach den Friseuren auch Kosmetiksalons wieder Kunden willkommen heißen dürfen. Foto: Rainer Neubert

Trier/Saarburg/Schweich Nagelstudios, Massagestudios und Schönheitssalons sind derzeit geschlossen – kosmetische Fußpflege ist seit dem heutigen Montag erlaubt.

Sie durfte wieder starten – zumindest teilweise: Monika Gielen aus Saarburg hat sich mit ihrem Nagelstudio auf kosmetische Fußpflege spezialisiert. „Ich habe ältere Kunden, die haben am Telefon geweint, weil sie solche Fußnagelschmerzen hatten und nicht zu mir kommen durften.“ Beim Podologen, der eine zweijährige medizinische Ausbildung für Fußpflege hat und trotz Kontaktverbot weiterarbeiten durfte, hätten ihre Kunden kurzfristig auch keinen Termin bekommen, so Gielen. Das bestätigt der Podologe Theo Mai aus Trier: „Meine oft älteren Kunden waren anfangs verunsichert, da ist die Nachfrage um ein Drittel eingebrochen. Nun melden sie sich aber wieder so stark an, dass ich eine Warteliste führen muss. Ich bekam auch viele Anfragen von Menschen, die vorher bei der kosmetischen Fußpflege waren, konnte diese aber dann nicht auch noch bedienen“. Die kosmetische Fußpflegerin Gielen meint deshalb: „Wir übernehmen da auch wichtige Aufgaben.“

Der Inhaberin der Beauty Lounge Hand und Fuss aus Schweich, Sabrina Lauer, geht es ähnlich wie Gielen. Vor allem sei schwer zu vermitteln, dass sie jetzt wieder Füße behandeln darf, Hände aber noch nicht. „Ich habe auch Kunden mit schmerzhaften Spaltnägeln an den Fingern, die ich ihnen immer mit Gel fixiert habe. Das ist derzeit nicht erlaubt, obwohl wir Hygienemaßnahmen sogar besser einhalten können als zum Beispiel Friseure.“ Lauer öffnet diese Woche nur tageweise, weil viele Kunden noch gar nicht wüssten, dass die Fußpflege wieder erlaubt sei. Die Schweicherin arbeitet erst einmal allein, eine Mitarbeiterin bekommt Kurzarbeitergeld, einen Mini-Jobber habe sie vorerst entlassen müssen.

Gielen und Lauer haben beide bereits eine Plexiglaswand als Spuckschutz in ihren Nagelstudios installiert, mit einer kleinen bogenförmigen Lücke, durch die die Kunden dann ihre desinfizierte Hand strecken können und auch sonst seien alle Hygienevorkehrungen getroffen. Gielen: „Ich bin für die Wiedereröffnung gerüstet“.

Auch Massagestudios könnten gut wieder öffnen, findet Rujinan Haupenthal, Chefin vom Massagestudio Tamarind in Konz. „Man hat zwar etwas weniger Gefühl in den Fingern, wenn man mit Handschuhen massiert, aber bei Ölmassagen zum Beispiel ist das gar kein Problem“, sagt die Konzerin aus Thailand. Wenn sie oder ihre Mitarbeiterinnen früher auch nur leicht erkältet waren, hätten sie schon mit Mundschutz massiert, das sei für sie neben der Hygiene auch eine Sache des Respekts gegenüber den Kunden. Die 50-Jährige hat zwar Überbrückungshilfen beantragt und auch für ihre Mitarbeiterinnen bekommen, lebt selbst aber nun von ihrem Ersparten und vom Geld ihres Mannes, was sie nicht gut findet.

Die zuständige Berufsgenossenschaft für Friseursalons, Kosmetikstudios, Nagelstudios, Fußpflegesalons, Visagistenstudios, Schlankheitsstudios, Sonnenstudios, Tätowier- und Piercingstudios, Massagesalons usw. ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheits- und Wohlfahrtspflege. Haupenthal hofft, dass Massagestudios deshalb bald, möglicherweise schon am Mittwoch, eine ähnliche Ansage bekommen wie die Frisöre.

Auch Edith Lücke hofft, dass sie ihren Kosmetiksalon in Trier bald wieder öffnen darf. „Es ist ein Alptraum“, beschreibt sie die derzeitige Situation. Alle 23 Beschäftigten seien in Kurzarbeit, seit 14 Tagen sei zumindest der Verkauf in der Parfümerie wieder möglich. Die neun Kosmetikerinnen hingegen müssen seit sechs Wochen auf ihre Kundinnen warten. Der Umsatz von 800 Terminen monatlich, so rechnet die Chefin vor, gehe verloren. „Zum Glück sind unsere Kundinnen sehr treu“, freut sich Edith Lücke. Entlassen werden müsse trotz der Einbußen durch die Corona-Krise niemand. „Aber wir werden bestimmt einige Dinge ändern müssen.“