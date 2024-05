Erster Nachweis in der VG Ruwer Fund in einem Vorgarten: Lamm wurde von Wolf gerissen

In ihrem Vorgarten in Osburg macht eine Frau am 15. April einen unschönen Fund. Sie entdeckt dort die Überreste eines toten Lamms. Über diesen Fund informiert sie noch am selben Tag in der Facebook-Gruppe „Osburger Hochwald aktuell“ und fragt, wer etwas über die Herkunft des Tieres wisse. Zugleich, teilt die Frau in ihrem Beitrag mit, habe sie die zuständige Forstbehörde eingeschaltet.