Nationalsozialismus : Eine Trierer Familie in der Nazi-Zeit: Verfolgung und Mitläufertum – eine exklusive Spurensuche

Eine der vielen architektonischen Arbeiten von Max Cetto in Mexiko. Die Skulptur "Animal" (Tier) des deutschen Künstlers Mathias Goeritz. Es "bewacht" den Eingang zum Wohnviertel "Jardines del Pedregal", das der Architekt Max Cetto zusammen mit dem Mexikaner Luis Barragán umsetzte. Foto: TV/Miguel Castro/Miguel Castro

Trier/Basel/Mexiko Zwei Brüder und eine Schwester, deren Lebenswege nicht unterschiedlicher verlaufen konnten: Trier und Kunst verbinden die Familie – der Krieg bringt sie auseinander und hinterlässt Wunden. Architekt Max Cetto und seine Schwester Anna Maria, eine starke Frau die den Prestel-Verlag in schwerer Zeit mit aufbaute, fliehen vor den Nationalsozialisten, während ihr Bruder Walther als Verbindungsoffizier der „Legion Condor“ in Spanien an der Zerstörung der baskischen Stadt Guernica beteiligt ist. Eine exklusive Recherche des Volksfreund in Archiven in Trier, Basel sowie vor Ort in Mexiko, erzählt in drei sensiblen Porträts und einem Interview mit der Tochter von Max Cetto.