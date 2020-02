Natur : NaturCoach lädt in den Quinter Wald ein

Trier-Quint Die Natur und der Wald sind im stetigen Wandel. Daher möchte Kathleen Legout, NaturCoaching und Yogalehrerin, in allen vier Jahreszeiten Familien einladen, aktiv im Wald zu sein und zum Beispiel Feuer zu machen, spielerisch Tiere und Pflanzen zu entdecken und mit Naturmaterialien zu arbeiten.

Familien sollen so in Gemeinschaft eine entspannte Zeit erleben, die Natur besser kennenlernen und eine Auszeit vom Alltag nehmen.

Die Veranstaltung am Sonntag, 15. März, richtet sich an Familien mit Kindern im Alter von drei bis zwölf Jahren. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Forstamt Trier, Am Rothenberg 10 in Trier-Quint. Die Veranstaltung endet um circa 13 Uhr. Witterungsangepasste Kleidung und festes, geschlossenes Schuhwerk sind vorteilhaft.