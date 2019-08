Vortrag : Naturnahes Trier: Amt lädt zu Vortrag ein

Trier Das Grünflächenamt der Stadt Trier lädt für Dienstag, 20. August, 19 Uhr, in Kooperation mit dem Naturschutzbund zu einem Vortrag über die ökologische Umgestaltung der Trierer Grünflächen ein.

Der Vortrag findet statt in der Orangerie des Grünflächenamtes, Gärtnerstraße 62. Die Stadt will darüber informieren, was es mit dem angestrebten Label „stadtGrün – naturnah“ auf sich hat. Zuhörer erfahren, welche ökologischen Maßnahmen bereits umgesetzt sind und welche Veränderung es in der Pflege und Gestaltung der kommunalen Grünflächen gibt.