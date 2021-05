Mehringer Höhe : Demo für Naturraum, gegen Industriegebiet

Trier/Mehring Das Bündnis Naturraum Mehringer Höhe hat vor der Kreisverwaltung Trier-Saarburg demonstriert. Forderung der rund 50 Aktivisten: ein Verzicht auf das geplante Gewerbegebiet oberhalb von Mehring und den Erhalt der Landschaftsstruktur.

Auf den selbstgemalten Bannern heißt es etwa „Hände weg von der Mehringer Höhe" , „Mehringer Höhe. Vielfältig. Artenreich. Schützenswert" und „Urlaubsregion statt Industriegebiet!". Für viele der rund 50 Demonstrierenden überraschend unterbrach Landrat Günther Schartz einen Termin im Kreishaus, um sich ihren Fragen zu stellen und den Standpunkt des Kreistags darzulegen. Das Gremium habe sich zwar grundsätzlich für die Beteiligung des Landkreises an einem noch zu gründenden Kommunalen Zweckverband für den Interkommunalen Gewerbe- und Industriepark Mehringer Höhe (InterGIM) ausgesprochen, behalte sich aber ein konkretes Votum zu einem späteren Zeitpunkt ausdrücklich vor: „Diese Entscheidung wird also nochmals in den Kreistag gegeben“, so Schartz.