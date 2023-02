Frühling im Anmarsch : Trier vom Nebel verschluckt – Warum das trotzdem gute Wetteraussichten sind

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. In Trier war und ist es teilweise noch sehr neblig, so wie hier im Industriegebiet. Foto: TV/Anja Theis

Trier Die Scheiben vereist, die Straßen in dichten Nebel gehüllt: Am Dienstagmorgen war es draußen ziemlich ungemütlich. Lässt der Frühling noch auf sich warten? Im Gegenteil, sagt unser Wetterexperte.

Huch, was war denn da heute Morgen in Trier los? Wer sich zu früher Stunde nach draußen gewagt hat oder wagen musste, konnte teilweise die Hand nicht vor Augen gesehen. Der Grund: Dichter Nebel, der eher an kalte Herbsttage als an den nahenden Frühling erinnert. Und dann waren auch noch die Autoscheiben vereist – macht das gute Wetter etwa einen Rückzug? Mitnichten, sagt TV-Wetterexperte Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.