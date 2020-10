Einzigartiges Projekt : Zu jung fürs Altersheim – In Pölich entsteht das Haus Junge Pflege

Bauleiter Sven Schäfer (Mitte) im Gespräch mit Markus Kowalik von der Creatio Management- und Beratungsgesellschaft mbH und Jessica Ströher-Dahm, Leiterin Seniorenresidenz St. Andreas in Pölich, vor der Baustelle, wo das Haus Junge Pflege entsteht. Foto: TV/Katja Bernardy

Pölich Neben der Seniorenresidenz St. Andreas in Pölich entsteht das Haus Junge Pflege. Ein in der Region einzigartiges Projekt. Die Heimleiterin erklärt, warum diese Einrichtung nötig ist und wie sich junge Patienten von älteren unterscheiden.

Seit zehn Jahren beobachten die Mitarbeiter in der Seniorenresidenz im Weinort Pölich einen Trend: Immer öfter erhalten sie Anfragen, ob junge Menschen dort aufgenommen werden können. Das berichtet Gesa Ohlsen. Sie ist in dem an der Mosel gelegenen Heim – 122 Plätze, alle belegt – für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing zuständig. 140 Anfragen habe es in den vergangenen zehn Jahren gegeben, zehn Mal so viele wie in der gleichen Zeit zuvor.

„Wer an Pflege denkt, denkt erst einmal an alte Menschen“, sagt sie. Zurecht, denn die Mehrheit der Pflegebedürftigen sei Statistiken zufolge älter als 70 Jahre, aber es gebe auch viele junge Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien. „Nach einem schweren Unfall, bei neurologischen Erkrankungen, nach Krebserkrankungen oder Drogenmissbrauch“, zählt Markus Kowalik von der Creatio Management- und Beratungsgesellschaft mbH Gründe auf, weshalb junge Menschen plötzlich Hilfe und Pflege brauchen. Als jung gilt, wer seinen 60. Geburtstag noch nicht gefeiert hat. Die Creatio-Gruppe betreibt die Seniorenresidenz St. Andreas in Pölich, jeweils eine Einrichtung in Schweich, Trier-Ehrang und Wittlich.

Die stark gestiegene Nachfrage nach einer stationären Versorgung für junge Pflegebedürftige erklärt Kowalik mit medizinischem Fortschritt und gesellschaftlicher Vereinsamung. Und: „Es hat sich herumgesprochen, dass das Seniorenheim in Pölich auch junge Menschen aufnimmt.“ Viele Anfragen kämen von Kliniken. Beispielsweise dann, wenn Angehörige die Pflege, weil diese sehr komplex sei oder sie berufstätig seien, nicht zuhause stemmen könnten. Oder wenn es keine Angehörigen oder keinen Kontakt zu ihnen gebe.

Weil junge Menschen andere Bedürfnisse haben als alte, haben Heimmitarbeiter das Konzept Junge Pflege entwickelt. Was theoretisch ausgetüftelt ist, nimmt seit Sommer Form an: Gleich neben der Seniorenresidenz wurde ein Altbau gekauft, abgerissen und es wird fleißig gemauert. Der Rohbau des Erdgeschosses steht schon. Insgesamt entstehen dort drei Etagen, Raum für 32 junge Pflegebedürftige. Jessica Ströher-Dahm leitet die Seniorenresidenz in Pölich und wird ab Herbst 2021 auch das Haus Junge Pflege leiten. „Eine neue spannende Aufgabe, auf die wir uns alle sehr freuen“, sagt sie. Auf 1400 Quadratmetern werde es Einzelzimmer, Aufenthalts- und Therapieräume geben sowie ein Schmetterlingszimmer für zwei adipöse Menschen, die um die 200 Kilo wiegen.

Worin unterscheiden sich die Bedürfnisse? „Junge Leute bleiben abends länger auf und schlafen morgens länger, essen oftmals anderes als Senioren und sie brauchen altersgemäße Angebote“, nennt die Heimleiterin einige der Gründe, weshalb das Projekt auf den Weg gebracht wurde. Auch sei die Arbeit mit Angehörigen oftmals eine andere. Etwa wenn der Pflegebedürftige eine junge Ehefrau oder minderjährige Kinder habe. Der jüngste Bewohner in St. Andreas sei zurzeit 42 Jahre alt und nach einem Unfall auf Hilfe angewiesen. Die nächste Einrichtung nur für unter 60-Jährige ist laut Ströhner-Dahm in Vallendar im Westerwald.