Nervige Dauersperrung in Triers Altstadt Warum Mohrs Gässchen neben der Trier-Galerie gesperrt ist

Josefine Diederich lebt seit rund drei Jahren in der Trierer Seniorenresidenz am Zuckerberg. Die 88-Jährige und ihr Mann sind von Cochem nach Trier gezogen, „weil uns die Stadt so gut gefällt. Aber auch, weil die Wege zu Ärzten, Apotheken und zum Einkaufen so kurz sind“ – für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, ein wichtiges Kriterium.