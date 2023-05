Auszeichnung Nell Breuning-Preis geht an den Sozialdienst katholischer Frauen

Sowohl auf Ebene des Gesamtvereins wie auch in Trier hat die Entscheidung der Jury beim SkF für große Freude gesorgt. Annette Laux, Vorstandsvorsitzende des SkF in Trier und Regina Bergmann, SkF-Geschäftsführerin, sagen: „Diesen Preis zu erhalten, ist für uns Ehre und Anerkennung unserer Arbeit in Trier. Wir nehmen ihn in Dankbarkeit und mit großer Ehrfurcht vor dem Werk Oswald von Nell Breunings entgegen und werden weiter im Sinne von Nell Breunings Devise ‚Es gibt keine Gemeinschaft und es kann keine geben, in der es das Solidaritätsprinzip nicht gibt‘ unseren Dienst erbringen und unser Handeln vor Ort nach diesem Grundprinzip ausrichten und für Menschen in Not da sein.“ Hildegard Eckert, Vorsitzende des SkF-Rates sagte für den SkF-Gesamtverein: „Diese Auszeichnung ist für uns große Freude und Anspruch zugleich, da der Gedanke von Oswald von Nell-Breuning ‚Erst die Übereinstimmung von Lehre und Tat, von Theorie und Praxis macht die Soziallehre der Kirche glaubwürdig‘ auch heute hochaktuell ist.“