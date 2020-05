Corona-Pandemie : Nelson Mandela Realschule plus: 90 negative Tests

Die Nelson-Mandela-Realschule plus in der Trier-Süder Speestraße. Das Gebäude neben der Berufsfeuerwehr beherbergte ursprünglich das Treviris-Gymnasium (TGT) und später die Pestalozzi-Hauptschule. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Insgesamt 90 Tests auf das neuartige Coronavirus bei Schülern und Bediensteten der Nelson-Mandela-Realschule plus in Trier sind negativ. Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg fehlt momentan nur noch das Ergebnis einer Person, die sich erst am Freitag hatte testen lassen.

Zunächst war vor zwölf Tagen bei einer Lehrerin eine Infektion mit Covid-19 bekannt geworden. Zu diesem Zeitpunkt sah das Gesundheitsamt keine Veranlassung, Schüler und Lehrer zu testen. Als einige Tage später bei zwei weiteren Lehrkräften und einer Schülerin Symptome auftraten, wurden doch Tests angeboten – und zwar 160 Menschen der Schule. Bei den Lehrkräften sind die Tests negativ ausgefallen. Bei der Schülerin hat sich laut Kreisverwaltung inzwischen herausgestellt, dass die Ursache für die Symptome eine andere Erkrankung war.

Insgesamt 91 Personen haben die Möglichkeit genutzt, sich testen zu lassen. Da nun bis auf einen alle weiteren Testergebnisse vorliegen und negativ sind, sieht sich das Gesundheitsamt in seiner Einschätzung, dass das Ansteckungsrisiko in der Realschule plus gering war bestätigt. Die Schule habe das Hygienekonzept korrekt angewendet und alle Vorgaben eingehalten.

Info Keine Neuinfektionen in Stadt und Kreis Am Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg erneut keine neuen Fälle einer Infektion mit dem Sars-CoV-2 Erreger gemeldet. Damit bleibt es bei der Gesamtzahl nachweislich mit dem Coronavirus infizierter Personen von 297 (195 Landkreis und 102 Stadt Trier). Inzwischen konnten 280 Quarantäneverfügungen vormals positiv getesteter Personen aufgehoben werden. Dabei handelt es sich um 181 Personen aus dem Landkreis und 99 aus der Stadt Trier. Zehn Menschen sind seit dem 28. März im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Somit gelten sieben Personen aktuell als erkrankt: fünf Personen im Landkreis und zwei in der Stadt Trier.

Die Schüler und Bediensteten der Schule waren daher entsprechend der Klassifikation des Robert-Koch-Institutes als Kontaktpersonen der Kategorie II eingeordnet worden. Daher war die Schule nicht geschlossen worden, und bei den symptomlosen Kontaktpersonen waren zunächst keine Tests durchgeführt worden.