Konzert in Waldrach : Nena, Sinatra und Glasnost

Waldrach Die Winzerkapelle Waldrach setzt auf den Nachwuchs und begeistert mit einer musikalischen Weltreise.

Eine musikalische Reise um die Welt erlebten die Besucher des Frühjahrskonzerts der Winzerkapelle Waldrach in der Aula der Ruwertalschule. Es war das zweite Konzert mit dem jungen Dirigenten Patrik Sänger. Im ersten Programmteil brachte die Kapelle unter anderem Klassiker von Frank Sinatra zu Gehör, ebenso ein Medley mit Stücken aus „Pirates of the Caribbean”. In „Glasnost” interpretiert Dizzy Stratford die russische Musik auf moderne Art und Weise.