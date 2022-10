Royaler Besuch am Rhein : Warum sich das Belgische Königspaar mit den Gründerinnen des Trierer Vereins Nestwärme trifft

Royaler Besuch am Rhein

Elisabeth Schuh, Nestwärme-Gründerin (von Links), Oliver Paasch, Ministerpräsident der Deutschsprachigen Gemeinschaft Ostbelgien, Petra Moske, Nestwärme-Gründerin, Königin Mathilde von Belgien, König Philippe von Belgien und Malu Dreyer, Ministerpräsidentin, haben sich in Koblenz getroffen. Foto: Privat

Koblenz/Trier Das belgische Königspaar besucht Deutschland und trifft auch auf die Gründerinnen des Trierer Vereins Nestwärme.

(red) Belgiens König Philippe und seine Ehefrau Mathilde waren am Mittwoch und Donnerstag zu Gast in Rheinland-Pfalz (der TV berichtete). Im Rahmen ihres zweitägigen Aufenthalts traf das belgische Königspaar auch die Nestwärme-Gründerinnen Petra Moske und Elisabeth Schuh auf der Burg Ehrenbreitstein in Koblenz.