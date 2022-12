Benefizaktion : Ein Kinderhospiz für die Region Trier und noch viel mehr – Das neue Haus für schwerkranke Kinder und ihre Familien

Info

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember entzünden Angehörige und Freunde weltweit um 19 Uhr am Fenster eine Kerze zum Gedenken an ihr verstorbenes Kind. Aus diesem Anlass lädt der Verein Nestwärme am Sonntag, 11. Dezember, 9 bis 12 Uhr, zum Frühstück mit Kerzenworkshop im Café der Erinnerung des Bestattungshauses Loch, An der Hospitalsmühle 16, Trier. Eingeladen sind alle, die verstorbener Kinder gedenken möchten. Anmeldung per E-Mail bis Samstag, 11. Dezember, mit Angabe der Teilnehmerzahl an kontakt@nestwaerme.de oder mail@bestattungshaus-loch.de, Telefon 0651/99201-220. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Frühstück und Workshop sind kostenfrei, das Material für die Kerzen wird gestellt.