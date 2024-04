„Wir fiebern dem Baustart entgegen“ Meilenstein für das Kinderhospiz Trier – Termin für Spatenstich steht fest

Etwas länger als ursprünglich geplant hat es gedauert, bis der Termin für den Spatenstich festgelegt werden konnte. Am 3. Mai soll es soweit sein. „Wir fiebern dem Baustart entgegen“, sagt Nicole Reh, die sich gemeinsam mit ihrem Mann für das Projekt Kinderhospiz so sehr begeistert, dass auch einige Hürden im Vorfeld dieses Termins nichts an dem Ziel ändern konnte, auf dem Petrisberg in Trier etwas Besonderes zu schaffen.