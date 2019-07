Gesundheit : „Es fällt uns schwer, Familien alleinzulassen“

Trier Personalmangel, Bürokratie und Gesetzeslücken treiben die häusliche Kinderkrankenpflege in die Sackgasse. Ein Symposium in Trier soll den Anstoß für eine gesicherte Versorgung von Kindern wie Jim Kasel geben.

Seit 20 Jahren engagiert sich Nestwärme Trier für schwerkranke Kinder und deren Familien. Die professionelle häusliche Kinderkrankenpflege gehört seit 15 Jahren zu den wesentlichen Aufgaben. „Wir wollen, dass kranke Kinder bestmöglich zu Hause aufwachsen können“, bringt Elisabeth Schuh, Geschäftsführerin des als gemeinnützige GmbH anerkannten Pflegedienstes, die Motivation dafür auf den Punkt. Die Rahmenbedingungen seien aber immer komplizierter geworden. Sie warnt: „Wir sind in einer Sackgasse gelandet und müssen innovative Wege beschreiten, um wieder herauszukommen.“

Das Sozialunternehmen Nestwärme Deutschland (Hauptsitz Trier) engagiert sich für Familien, in denen schwerkranke oder behinderte Kinder zu Hause betreut werden. Zum Angebot des Vereins und der gemeinnützigen Nestwärme GmbH zählen das bundesweite ehrenamtliche nestwärme-Netzwerk, verschiedene Weiterbildungsangebote für Familien, Kinder, Engagierte, die nestwärme-Brückenpflege, ambulante Kinderkrankenpflege, ambulanter Kinderhospizdienst, Familienberatung und eine inklusive Kinderkrippe (www.nestwaerme.de).

Das Dilemma: Der besonders in der Grenzregion zu Luxemburg immer größer werdende Mangel an Fachpersonal für die Pflege steht einem steigenden Bedarf gegenüber. Schuh: „Die Medizin entwickelt sich weiter, das ist wunderbar. Aber dadurch werden die Krankheitsbilder der Kinder immer komplexer.“ Sie spricht nicht aus, was jeder weiß: Noch vor 15 Jahren wären viele der kleinen Patienten von heute gestorben oder dauerhaft im Krankenhaus behandelt worden, aber nicht dauer­haft nach Hause gekommen.