Versorgung : Ohne Telefon und Internet: Netzausfall in Teilen von Trier-Olewig

Trier Einige Anwohner von Trier-Olewig haben seit Sonntagabend mit Ausfällen im Telefon- und Internetnetz zu kämpfen. Dabei scheinen vor allem Kunden zweier Unternehmen betroffen zu sein.

Schon seit dem frühen Sonntagabend kommt es in Teilen von Trier-Olewig zu Ausfällen im Telefon- und Internetnetz. Teilweise haben die Haushalte keinen Zugang zum Internet, wer seine Fernsehprogramme über Kabel empfängt kann nicht fernsehen und das Telefon-Festnetz ist tot. Betroffen sind offenbar Telekom- und Vodafone-Kunden. „Kein Internet, kein TV, kein Telefon“, schrieb ein Olewiger schon am Sonntagabend bei Facebook. „Heute morgen immer noch kein Internet“, eine andere Stadtteilbewohnerin am Montag.

Trier-Olewig: Schon einmal längerer Netzausfall im Januar 2021

Vor gut einem Jahr hatte es im Trierer Stadtteil Olewig schon einmal einen längeren Netzausfall gegeben: Im Januar 2021 waren zehn Haushalte einen knappen Monat ohne Telefon und Internet. Als Ursache gab die Telekom damals an, dass unterhalb des Bürgersteigs in der Olewiger Straße Nässe in eine der Leitungen gedrungen sei und diese lahmgelegt habe. Die notwendigen Straßenbauarbeiten verzögerten sich damals über Wochen. Die Telekom hatte Kunden damals allerdings eine kostenlose Rufumleitung auf ihre Mobilfunkgeräte angeboten. Per Handy wurden damals auch Hotspots eingerichtet, die einen Internetzugang sichern sollten.