Soziales : Café Palaver in Waldrach lädt ein

Café Palaver in Waldrach lädt ein

Waldrach Das Palaver in Waldrach lädt für Samstag, 10. Juli, die Freunde des Vereins und alle, die die Arbeit unter dem Motto „Willkommen im Ruwertal und auf den Höhen“ unterstützen, mit einem besonderen „Café Palaver“ zum Wiedersehen ein.

Von 15 bis 17 Uhr ist an diesem Tag der Laden in der Hermeskeiler Straße 26 geöffnet. Unter Einhaltung der Hygienebestimmungen kann so bei einer Tasse Kaffee der direkte Kontakt wieder aufgenommen werden.