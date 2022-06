Infrastruktur : Neubau der Moselbrücke Schweich: Es gibt Kritik an den Plänen

Foto: LBM Trier 7 Bilder Wie die neue Brücke aussehen soll

Schweich Es gibt wohl niemanden, der den Bau der neuen Moselbrücke in Schweich verhindern will. Allerdings besteht an mehreren Stellen der Wunsch nach einer Veränderung der Pläne. Was bei einem nichtöffentlichen Termin zu diesem Thema gesagt wurde.