Aktueller Stand des Megaprojekts 550 Tonnen Stahl für den Brückenschlag im Trierer Westen

Wer als Autofahrer in diesen Wochen in Trier-West unterwegs ist oder von dort in die Innenstadt fahren will, wird auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Überall Baustellen – und zusätzlich ist die Verbindung über die Eisenbahnbrücke in Höhe des Römerbrücken-Kreisels gekappt. Zumindest für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Behelfsbrücke. Die zu besteigen oder mit dem Aufzug zu erklimmen, ist lohnenswert. Denn von dort bietet sich der beste Blick auf eine der größten Baustellen der Stadt.