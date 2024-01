Anwohner in Trier-Ost verärgert Neubau in der Helenenstraße - Trotz Bauplänen bleiben Fragen offen

Um 18 Uhr ist der kleine Raum im Wohnhaus der Schwestern des Heiligen Geistes gut gefüllt. Die Anwohner der umliegenden Straßen sind zusammengekommen und hoffen, dass an diesem Abend ihre Fragen endgültig beantwortet werden können. „Uns ging es hauptsächlich darum zu erfahren, was mit den Gebäuden, insbesondere der leer stehenden Kita, passieren soll“, erklärt ein Anwohner, warum er an dem Abend den Weg zu den Schwestern gesucht hat.