Immobilienmarkt : Appartements sind heiß begehrt

Trier Grundstücksmarktbericht verzeichnet einen Preisanstieg von drei Prozent für 2019.

Die Kaufpreise für Neubauwohnungen in Trier steigen weiter. Noch deutlicher fällt der Zuwachs bei Appartements aus. Etwas anders sieht es nach Aussage des zuständigen Gutachterausschusses bei den Preisen in einem anderen Segment aus, wo es in den vergangenen Jahren teilweise deutliche Zuwächse gab.