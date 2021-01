Verkehr : Eine neue Ampel in den Moselauen

An diesem galgenartigen Gestell am Trierer Messepark wird eine Ampel aufgestellt, damit Busse der Linie 1 besser in die Auffahrt zur Luxemburger Straße einfädeln können. Foto: Nils Straßel

Trier Ein neues Verkehrsschild, eine Vorrichtung für eine neue Art von Blitzer oder die Halterung für eine Verkehrskamera? Der ein oder andere Autofahrer wird sich in den vergangenen Tagen gefragt haben, was denn da unweit der Messeparkhalle in den Trierer Moselauen geplant ist.

Christian Grasmück, Pressesprecher der Stadtwerke Trier, kennt die Antwort.

Aufgrund der Bauarbeiten an der Römerbrücke können die Busse der Linie 1 nicht den gewohnten Weg durch den Trierer Westen nehmen. „Seit Montag fährt die Linie 1 in Richtung Euren die Haltestelle Messepark an“, sagt Grasmück. Dadurch wird das nahegelegene Impfzentrum noch besser in den ÖPNV integriert. Bisher hielten tagsüber dort nur Busse der Linie 3.