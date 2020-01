Pflege : Neue Ausbildung im Pflegebereich

Trier Pflegefachkraft ist eine neue Ausbildung, die zum 1. Januar 2020 gestartet ist. „Dies ist ein guter Schritt, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen und dem zunehmenden Fachkräftebedarf Rechnung zu tragen.

Die Auszubildenden haben viele Einsatzmöglichkeiten in den verschiedenen Sektoren der Pflege“, so Dr. Michael Schröder, Leiter der Abteilung Gesundheit und Pflege im Diözesan-Caritasverband Trier.

Um jungen Menschen gute Rahmenbedingungen für ihre neue Ausbildung zu bieten, haben katholische Träger von Alten- und Krankenpflegeschulen und von Pflege-Einrichtungen gemeinsame Ausbildungsverbünde gegründet. So arbeitet beispielsweise die Pflegeschule Daun mit über 50 Kooperationspartnern in der Region zusammen. Einsatzfelder sind Altenheime, ambulante Dienste und Krankenhäuser. Insgesamt gibt es im Bistum Trier 17 Pflegeschulen in katholischer Trägerschaft, die Mehrzahl davon an Krankenhäusern.