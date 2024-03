Neues aus der Gastroszene Neue Bar in Trier: Im „Zeitlos“ wird um Getränkepreise gewürfelt

In der neuen Bar Zeitlos in der Böhmerstraße 12 in Trier können die Gäste durchfeiern, bis die Sonne wieder aufgeht. Die Atmosphäre in der neuen Bar wirkt locker und modern, aber auch exklusiv: Türsteher sorgen für die Sicherheit der Gäste und achten darauf, dass diese nicht in Unterhemd und Jogginghose erscheinen. Seit dem 1. März hat die neue Bar geöffnet und kommt nach Inhaber-Angaben schon jetzt richtig gut an.