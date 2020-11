Wirtschaftsförderung : Neue Broschüre für Quattropole-Region mit Trier

Trier Unter dem Titel „Business Opportunities“ präsentieren sich in einer neuen Broschüre die vier Wirtschaftsstandorte der Quattropole als ideale Standorte für Handel, Industrie, Gewerbe und Tourismus.

Starke Unternehmen, zukunftsweisende Branchen, gut ausgebildete Fachkräfte – dies alles ist zu finden in der Quattropole-Region. Neben ansiedlungswilligen Unternehmen sollen mit der Broschüre Fachkräfte sowie Auszubildende für die Quattropole-Region begeistert werden. In der Publikation stellen sich Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier mit ihren eigenen Schwerpunkten und besonderen wirtschaftlichen Kompetenzen dar. Erarbeitet wurde das Heft von den vier Wirtschaftsförderungseinrichtungen der Städte.

Neben der wirtschaftlichen Branchenausrichtung wird auch erläutert, wie sich die Städte inzwischen aus ihrer industriellen Vergangenheit in der Großregion heraus entwickelt haben. Entwicklung, Forschung und Wissen sind in den Vordergrund gerückt. Gepaart mit der historisch gewachsenen Multikulturalität der Arbeitskräfte bietet dies ein großes Potenzial für Unternehmensansiedlungen. Die Quattropole-Städte zeigen in der Publikation selbstbewusst, dass sie Macherstädte sind, die Unternehmen und den Menschen, die diese ausmachen, alle Möglichkeiten bieten.