38 Seiten Neue Broschüre über jüdischen Friedhof in Trier

Was ist ein guter Ort? Für die jüdische Gemeinde Trier ist das der alte Friedhof in der Weidegasse in Trier-Süd. Weil von Jahr zu Jahr das Interesse an den Führungen über die Ruhestätte gewachsen ist und es bisher keinerlei Veröffentlichungen darüber gab, hat sich die Gemeinde überlegt, daran etwas zu ändern.